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Результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу 18 августа, турнирная таблица

Результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу 18 августа, турнирная таблица
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Вчера, 18 августа, завершился четвёртый игровой день чемпионата Европы по волейболу среди женщин, который принимают Бельгия, Германия, Италия и Эстония.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Чемпионат Европы по волейболу. Женщины. 18 августа

Группа D. Словакия – Нидерланды – 0:3 (20:25, 19:25, 19:25).

Группа А. Сербия – Украина – 3:0 (25:14, 25:19, 25:16).

Группа С. Турция – Швеция – 3:0 (25:22, 25:18, 25:13).

Группа В. Босния и Герцеговина – Хорватия – 3:2 (19:25, 25:18, 20:25, 26:24, 15:6).

Группа D. Франция – Испания – 3:2 (22:25, 25:18, 23:25, 25:17, 15:10).

Группа А. Словения – Польша – 0:3 (19:25, 14:25, 19:25).

Группа С. Азербайджан – Чехия – 3:0 (25:21, 25:10, 25:15).

Группа В. Италия –Швейцария – 3:0 (25:14, 25:19, 25:13).

В турнире принимают участие 24 сборные, распределённые на четыре группы по шесть сборных в каждой. По четыре лучшие команды из группы выйдут в 1/8 финала. Действующими чемпионками Европы являются итальянки.

Турнирное положение
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