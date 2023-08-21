Российская волейболистка, чемпионка мира и Европы Татьяна Кошелева рассказала, как пережила потерю брата в ходе спецоперации.
«За последние полтора года сложностей было много. Естественно, потеря брата – одна из самых ярких и важных. Эта тема до сих пор очень болезненная для меня, нужно время, чтобы принять и осознать – как раньше уже не будет!
На все ситуации в жизни нужно смотреть с благодарностью, долей эгоизма и с интересом. Мы часто растрачиваем себя и свою энергию на других людей, ситуации, которые нас не касаются и которые мы изменить не можем. Научиться брать ответственность за себя и свою жизнь – вот что самое важное, на мой взгляд!
Попытка закрепиться в Италии – это некий побег? Нет, абсолютно с этой стороны так не смотрю. Ни от кого в жизни никогда не бежала. Мне, опять же, повезло: у меня прекрасная семья, отличные отношения с мамой, папой, братьями, их семьями. Я счастливейший человек. Я ни от кого не бегу. Скорее, я остаюсь там, где мне хорошо. Это не значит, что мне дома плохо. Просто сегодня работать, жить эту жизнь мне комфортно здесь. Я в том месте, где моей душе спокойно и ресурсно. Родители, друзья и близкие всегда со мной на связи! Россия — моя страна и мой дом, поэтому ни о каком побеге и речи быть не может», — сказала Кошелева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
Читайте полное интервью с Татьяной Кошелевой на «Чемпионате» сегодня, 21 августа, в 10:00.
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