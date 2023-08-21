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Кошелева: если бы Россия участвовала в Евро-2023, был бы 100-процентный результат

Кошелева: если бы Россия участвовала в Евро-2023, был бы 100-процентный результат
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Российская волейболистка Татьяна Кошелева высказалась об отстранении российской национальной команды от участия в международных турнирах в контексте проходящего в эти дни женского чемпионата Европы.

«Считаю, что сборная России — суперперспективна: те молодые игроки, которые сейчас есть в обойме национальной команды, уникальны. Если бы сейчас наших молодых «тигров» выпустили на площадку, был бы 100-процентный результат. Уверена, что Россия была бы с медалью. Уже не могу дождаться этого момента. Очень жаль, что в такое очень яркое время нашу молодёжь ограничивают. Очень-очень жду флаг России на мировой волейбольной арене!» — сказала Кошелева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

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