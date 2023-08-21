Доигровщица Кошелева — о возвращении в сборную России: я бы подумала

Российская волейболистка Татьяна Кошелева высказалась о возможном возвращении в национальную команду.

«А про меня трудно говорить: я уже взрослый человек и разговариваю по факту – иллюзий нет. Если бы… Если бы сейчас мне конкретно сделали предложение, то я бы о нём подумала, отталкиваясь от своих физических кондиций, спортивной формы и возможностей. Была бы я полезна или нет? Здраво бы на себя посмотрела. Но пока это иллюзии, и зачем о них вообще разговаривать», — сказала Кошелева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Кошелева выступала за сборную России с 2007 по 2021 год. В составе российской национальной команды Татьяна выигрывала чемпионат мира 2010 года и дважды побеждала на Евро (2013, 2015).