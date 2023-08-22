Результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу 21 августа, турнирная таблица

Вчера, 21 августа, завершился седьмой игровой день чемпионата Европы по волейболу среди женщин, который принимают Бельгия, Германия, Италия и Эстония.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.
Чемпионат Европы по волейболу. Женщины. 21 августа
Группа D. Франция — Словакия – 3:0
Группа А. Польша — Сербия – 1:3
Группа С. Чехия — Турция – 1:3
Группа В. Босния и Герцеговина — Румыния – 2:3
Группа D. Испания — Финляндия – 3:1
Группа А. Бельгия — Украина – 0:3
Группа С. Германия — Швеция – 1:3
Группа В. Хорватия — Швейцария – 1:3
В турнире принимают участие 24 сборные, разделённые на четыре группы по шесть сборных в каждой. По четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала. Действующими чемпионками Европы являются итальянки. Это уже третье подряд первенство, на котором соревнования проводятся в четырёх разных странах одновременно.
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