Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу 21 августа, турнирная таблица

Результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу 21 августа, турнирная таблица
Аудио-версия:
Комментарии

Вчера, 21 августа, завершился седьмой игровой день чемпионата Европы по волейболу среди женщин, который принимают Бельгия, Германия, Италия и Эстония.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Чемпионат Европы по волейболу. Женщины. 21 августа

Группа D. Франция — Словакия – 3:0
Группа А. Польша — Сербия – 1:3
Группа С. Чехия — Турция – 1:3
Группа В. Босния и Герцеговина — Румыния – 2:3
Группа D. Испания — Финляндия – 3:1
Группа А. Бельгия — Украина – 0:3
Группа С. Германия — Швеция – 1:3
Группа В. Хорватия — Швейцария – 1:3

Турнирная таблица женского ЧЕ-2023 по волейболу

В турнире принимают участие 24 сборные, разделённые на четыре группы по шесть сборных в каждой. По четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала. Действующими чемпионками Европы являются итальянки. Это уже третье подряд первенство, на котором соревнования проводятся в четырёх разных странах одновременно.

Материалы по теме
Матч открытия волейбольного ЧЕ в римском амфитеатре! Экс-россиянка покорила Италию
Истории
Матч открытия волейбольного ЧЕ в римском амфитеатре! Экс-россиянка покорила Италию
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023