Результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу 21 августа, турнирная таблица

Вчера, 21 августа, завершился седьмой игровой день чемпионата Европы по волейболу среди женщин, который принимают Бельгия, Германия, Италия и Эстония.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Чемпионат Европы по волейболу. Женщины. 21 августа

Группа D. Франция — Словакия – 3:0

Группа А. Польша — Сербия – 1:3

Группа С. Чехия — Турция – 1:3

Группа В. Босния и Герцеговина — Румыния – 2:3

Группа D. Испания — Финляндия – 3:1

Группа А. Бельгия — Украина – 0:3

Группа С. Германия — Швеция – 1:3

Группа В. Хорватия — Швейцария – 1:3

В турнире принимают участие 24 сборные, разделённые на четыре группы по шесть сборных в каждой. По четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала. Действующими чемпионками Европы являются итальянки. Это уже третье подряд первенство, на котором соревнования проводятся в четырёх разных странах одновременно.