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Расписание матчей женского чемпионата Европы по волейболу 23 августа

Расписание матчей женского чемпионата Европы по волейболу 23 августа
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Сегодня, 23 августа, продолжится чемпионат Европы по волейболу — 2023 среди женщин, который проходит в Италии, Германии, Бельгии и Эстонии.

Расписание матчей 23 августа

Группа D. Финляндия — Нидерланды. 17:00 мск

Группа А. Украина — Словения. 18:00 мск

Группа С. Греция — Турция. 18:00 мск

Группа В. Швейцария — Болгария. 19:00 мск

Группа D. Эстония — Испания. 20:00 мск

Группа А. Венгрия — Сербия. 21:00 мск

Группа С. Швеция — Азербайджан. 21:00 мск

Группа В. Италия — Хорватия. 22:00 мск

В турнире принимают участие 24 сборные, разделённые на четыре группы по шесть сборных в каждой. По четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала. Действующими чемпионками Европы являются итальянки. Это уже третье подряд первенство, на котором соревнования проводятся в четырёх разных странах одновременно.

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