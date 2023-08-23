Расписание матчей женского чемпионата Европы по волейболу 23 августа

Сегодня, 23 августа, продолжится чемпионат Европы по волейболу — 2023 среди женщин, который проходит в Италии, Германии, Бельгии и Эстонии.

Расписание матчей 23 августа

Группа D. Финляндия — Нидерланды. 17:00 мск

Группа А. Украина — Словения. 18:00 мск

Группа С. Греция — Турция. 18:00 мск

Группа В. Швейцария — Болгария. 19:00 мск

Группа D. Эстония — Испания. 20:00 мск

Группа А. Венгрия — Сербия. 21:00 мск

Группа С. Швеция — Азербайджан. 21:00 мск

Группа В. Италия — Хорватия. 22:00 мск

В турнире принимают участие 24 сборные, разделённые на четыре группы по шесть сборных в каждой. По четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала. Действующими чемпионками Европы являются итальянки. Это уже третье подряд первенство, на котором соревнования проводятся в четырёх разных странах одновременно.