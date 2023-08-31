Сборная России оформили белорусов в товарищеском матче по старым лекалам: сет до 15 очков

В Москве в честь 100-летия отечественного волейбола сборные России и Белоруссии провели ретро-матч, в котором под названиями РСФСР и БССР сыграли по правилам 80-х годов, победу одержали россияне.

Согласно правилам, очки набирались только на своей подаче, можно было блокировать подачу, а для победы в сете необходимо было набрать 15 очков.

Для современных волейболистов самым интересным была возможность блокирования подачи. Это удалось лишь блокирующему «Локомотива» Ильясу Куркаеву во второй партии матча.

Самым результативным игроком хозяев стал Антон Сёмышев, а следом за ним – Максим Сапожков и Дмитрий Лызик. А лучшим бомбардиром встречи был признан доигровщик белорусской команды Артём Масько, набравший 15 очков.

Волейбол. Товарищеский ретро-матч. Мужчины

РСФСР – БССР – 3:0 (15:5, 15:13, 15:8).