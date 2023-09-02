В Польше объяснили бойкот конгресса CEV, на который пригласили Россию и Беларусь

Президент Польской федерации волейбола (ПФВ) Себастьян Свидерски рассказал о причинах бойкота его организацией Конгресса Европейской волейбольной конфедерации (CEV), к участию в котором были допущены представители России и Беларуси.
Кроме Польши, конгресс в знак протеста покинули такие страны, как Украина, Эстония, Литва и Латвия. Однако, по мнению ПФВ, именно отсутствие Польши не может остаться незамеченным. Организация связывает допуск на конгресс России и Беларуси с влиянием финансов, которые две страны способны внести в волейбол.
«Мы были очень удивлены, когда услышали, что в конгрессе будут активно участвовать российская и белорусская федерации. Наша федерация, как и ряд других, сразу выразила большую обеспокоенность, и тогда мы покинули конгресс. Это странное, антиспортивное решение. Это зашло слишком далеко и против правил. Мы этого так не оставим. Было сделано всё, чтобы исключить нас из этого съезда. Это политическая игра Европейской федерации. Будущее нам неизвестно, но я начинаю беспокоиться об этом», — приводит слова Свидерского Sport.pl.
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