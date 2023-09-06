Результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу 5 сентября, турнирная таблица

На чемпионате Европы по волейболу — 2023 среди мужчин, который проходит в Италии, Болгарии, Северной Македонии и Израиле, 5 сентября состоялись восемь игр. Предлагаем ознакомиться с результатами матчей игрового дня.

Результаты матчей 5 сентября

Группа D. Греция — Франция – 0:3.

Группа B. Испания — Украина – 0:3.

Группа C. Северная Македония — Нидерланды – 0:3.

Группа А. Бельгия — Эстония – 3:1.

Группа D. Турция — Израиль – 3:0.

Группа B. Словения — Болгария – 3:0.

Группа С. Польша — Дания – 3:0.

Группа А. Германия — Сербия – 1:3.

Матчи группового этапа продлятся до 7 сентября. В группу А попали Сербия, Германия, Бельгия, Италия, Эстония и Швейцария, в группу В — Болгария, Финляндия, Испания, Хорватия, Словения и Украина, в группу С — Польша, Нидерланды, Чехия, Дания, Черногория и Северная Македония, а в группу D — Франция, Греция, Румыния, Португалия, Турция и Израиль. По четыре команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала.