Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу 5 сентября, турнирная таблица

Результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу 5 сентября, турнирная таблица
Аудио-версия:
Комментарии

На чемпионате Европы по волейболу — 2023 среди мужчин, который проходит в Италии, Болгарии, Северной Македонии и Израиле, 5 сентября состоялись восемь игр. Предлагаем ознакомиться с результатами матчей игрового дня.

Результаты матчей 5 сентября

Группа D. Греция — Франция – 0:3.
Группа B. Испания — Украина – 0:3.
Группа C. Северная Македония — Нидерланды – 0:3.
Группа А. Бельгия — Эстония – 3:1.
Группа D. Турция — Израиль – 3:0.
Группа B. Словения — Болгария – 3:0.
Группа С. Польша — Дания – 3:0.
Группа А. Германия — Сербия – 1:3.

Матчи группового этапа продлятся до 7 сентября. В группу А попали Сербия, Германия, Бельгия, Италия, Эстония и Швейцария, в группу В — Болгария, Финляндия, Испания, Хорватия, Словения и Украина, в группу С — Польша, Нидерланды, Чехия, Дания, Черногория и Северная Македония, а в группу D — Франция, Греция, Румыния, Португалия, Турция и Израиль. По четыре команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала.

Календарь мужского ЧЕ-2023 по волейболу
Турнирная таблица мужского ЧЕ-2023 по волейболу
Материалы по теме
«Все хотят снять с нас скальп». Главные претенденты на титул волейбольного ЧЕ
«Все хотят снять с нас скальп». Главные претенденты на титул волейбольного ЧЕ
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android