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Эрвен Нгапет — о четвертьфинале ЧЕ с Румынией: мы хотим отомстить

Эрвен Нгапет — о четвертьфинале ЧЕ с Румынией: мы хотим отомстить
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Волейболист сборной Франции Эрвин Нгапет прокомментировал победу над командой Болгарии (3:0) и выход в четвертьфинал чемпионата Европы. Там французов ждёт сборная Румынии, которой трёхцветные уступили на неудачно сложившемся для них групповом этапе со счётом 1:3.

«Мы много обсуждали после первой части турнира, начали сомневаться, и когда мы сомневаемся, то и играем хуже. Но в эту пятницу мы повеселились и зажгли, для нас это самый удачный матч текущего чемпионата Европы. Мы контролировали этот матч от начала до конца.

Говорите, Румыния обыграла нас в группе? Мы хотим отомстить. Будьте осторожны, это команда, которая играет очень хорошо. Возможно, мы спокойно подошли к групповому матчу, а теперь хотим взять реванш», — приводит слова Нгапета Le Figaro

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