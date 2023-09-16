Сборная Словении завоевала бронзу мужского ЧЕ-2023 по волейболу, обыграв Францию

Мужская сборная Словении по волейболу завоевала бронзовые медали чемпионата Европы – 2023. В матче за третье место словенская команда на тай-брейке обыграла сборную Франции со счётом 3:2 (25:22, 25:16, 21:25, 18:25, 15:11).
Самым результативным игроком матча стал доигровщик сборной Словении Рок Можич, принёсший команде 26 очков. 19 баллов на счету его коллеги по амплуа Тине Урнаута. В составе сборной Франции лучшим был диагональный Эрвен Нгапет, набравший 18 очков.
Ранее сборная Словении трижды становилась серебряным призёром чемпионата Европы – в 2015, 2019 и 2021 годах.
Позднее сегодня, 16 сентября, в финале встретятся сборные Италии и Польши.
Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины
Матч за третье место
Франция – Словения – 2:3 (22:25, 16:25, 25:21, 25:18, 11:15).
- 16 сентября 2023
-
20:59
-
09:00
-
04:00
- 15 сентября 2023
-
23:10
-
22:08
-
20:24
-
13:59
-
00:05
- 14 сентября 2023
-
21:29
-
14:28
-
13:01
-
09:00
- 13 сентября 2023
-
17:38
-
16:13
-
09:15
-
08:50
-
08:00
-
01:02
-
00:45
- 12 сентября 2023
-
22:00
-
21:40
-
15:40
-
13:52
-
09:00
- 11 сентября 2023
-
23:24
-
21:25
-
19:45
-
09:00
-
00:36
- 10 сентября 2023
-
23:40
-
23:20
-
22:58
-
22:40
-
21:46
-
19:40