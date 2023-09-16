Сборная Словении завоевала бронзу мужского ЧЕ-2023 по волейболу, обыграв Францию

Мужская сборная Словении по волейболу завоевала бронзовые медали чемпионата Европы – 2023. В матче за третье место словенская команда на тай-брейке обыграла сборную Франции со счётом 3:2 (25:22, 25:16, 21:25, 18:25, 15:11).

Самым результативным игроком матча стал доигровщик сборной Словении Рок Можич, принёсший команде 26 очков. 19 баллов на счету его коллеги по амплуа Тине Урнаута. В составе сборной Франции лучшим был диагональный Эрвен Нгапет, набравший 18 очков.

Ранее сборная Словении трижды становилась серебряным призёром чемпионата Европы – в 2015, 2019 и 2021 годах.

Позднее сегодня, 16 сентября, в финале встретятся сборные Италии и Польши.

Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины

Матч за третье место

Франция – Словения – 2:3 (22:25, 16:25, 25:21, 25:18, 11:15).