Стояновский оценил идею замены Mikasa на российский мяч «Волар» в пляжном волейболе

Призёр Олимпийских игр – 2020 Олег Стояновский оценил идею замены мяча Mikasa, которым играет практически весь мир, на российский мяч «Волар» в пляжном волейболе.

«Мяч «Волар» в пляжном волейболе? Пока его не сделали, но ходит слух, что хотят внедрить. Но, думаю, сделают его максимально приближенным к Mikasa и это решит проблему. Но посмотрим. То, что мяч свой, это, с одной стороны, хорошо – сделали в России. С другой, сразу выпускать его под соревнования было бы неправильно. Нужно потестить его в лигах ниже, посмотреть, как он себя поведёт. Брак неизбежен, когда ты делаешь первую партию начальной версии мяча. И, когда ты запускаешь его на уровень Суперлиги, это, наверное, не очень хорошее решение – есть недочёты. Тот же IPhone сначала выпускает операционную систему, за полгода презентуют, тестируют и только затем выпускают официальную версию для всех. И так же нужно было опробовать мяч: протестировать, собрать обратную связь. Не очень хорошо, что они различаются, – придётся потом вновь привыкать к Mikasa.

Пока же им не играл, но постоянно переходить от мяча к мячу, наверное, не очень хорошая идея для достижения результатов. Будь различия минимальны, было бы неплохо: свой мяч, возможно, в цветах триколора», — сказал Стояновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Полное интервью с Олегом Стояновским читайте на «Чемпионате» сегодня, 20 сентября, в 10:00.