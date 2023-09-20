Стояновский: успехи Джоковича впечатляют, вдохновляют ещё Леброн Джеймс и Том Брэди

Серебряный призер Олимпийских игр – 2020 в Токио Олег Стояновский рассказал, кто из спортсменов его вдохновляет.

Успехи Новака Джоковича впечатляют. По цифрам он 100-процентно уже лучший игрок в истории тенниса. Если спрашивать у людей, у них могут быть свои фавориты. Но для большинства – Новак. Кто-то, может, пересмотрит мнение уже после завершения карьеры. Его пример вдохновляет: к 36 годам сохраняет такой высокий уровень, побеждает более молодых спортсменов, адаптируется к новым условиям, тренировкам. Хочется брать с него пример. Заряжают и вдохновляют многие примеры такого долголетия и удержания себя на пике – баскетболист Леброн Джеймс, американский футболист Том Брэди. Так что не Джоковичем единым», — сказал Стояновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Полное интервью с Олегом Стояновским читайте на «Чемпионате» сегодня, 20 сентября, в 10:00.