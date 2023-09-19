Стояновский — о победе над Михайловым и Панковым в Кубке вызова: в зале они уничтожили бы

Призёр Олимпийских игр — 2020 Олег Стояновский прокомментировал победу своей команды «пляжников» над представителями «классиков» в Кубке вызова.

Турнир прошёл в Сочи по правилам пляжного волейбола, но в формате «4х4». В выставочном матче приняли участие Павел Панков, Алексей Архипов, Дмитрий Волков, Максим Михайлов и Илья Власов («классика»), и Вячеслав Красильников, Илья Лешуков, Дмитрий Веретюк, Олег Стояновский и Тарас Мыськив («пляжники»).

«150 процентов успешная находка, я получил море удовольствия, болельщики, мне кажется, тоже. Да и федерации, которая это организовала, тоже понравилось. Потому что в первую очередь кто пришёл, любит волейбол, и им интересно узнать, кто сильнее. Слышал, другим ребятам тоже понравилось: классно выехать на пару дней в Сочи – хорошая погода, песок, болельщики, волейбол…Что ещё нужно? Да и матчи получились интересными, захватывающими. Надеюсь, такой формат будет жить. И вновь что-то подобное организуют.

Да, условия, мяч, площадка – иные, но это всё нюансы, которые хорошие спортсмены должны учитывать и решать. Опять же, все ребята там титулованные, умеющие играть в волейбол.

Как бы мы сыграли в зале? В этом составе для нас – без шансов (смеётся). Естественно, на песке у нас было преимущество: мы знали, как передвигаться, другие мышцы работают на песке. Благодаря этому и выиграли. Им же было сложнее, чем обычно. В зале точно такое же преимущество будет у них. У нас команда состояла из одного блокирующего и трёх защитников, так что мы были бы точно меньше по росту, поэтому в зале было бы сложнее играть. Возможно, в матче «2х2» у нас был бы ещё шанс, но очень сомневаюсь. В зале, думаю, нас уничтожили бы!» — сказал Стояновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Полное интервью с Олегом Стояновским читайте на «Чемпионате» завтра, 20 сентября, в 10:00.