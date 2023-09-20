Украинские волейболистки досрочно потеряли шансы квалифицироваться на ОИ-2024

Женская сборная Украины по волейболу досрочно потеряла шансы квалифицироваться на Олимпийские игры — 2024 в Париже.

В матче 4-го тура квалификационного турнира в группе, который проходит в Китае, украинские волейболистки потерпели поражение от команды Нидерландов со счётом 0:3 (23:25, 21:25, 16:25). Ранее также в трёх партиях украинки уступили Китаю, Сербии и Доминиканской Республике.

До завершения олимпийской квалификации украинская команда проведет ещё три матча, в которых может получить максимум девять очков. При этом уже сейчас команды Сербии, Китая и Нидерландов, которые занимают первые три места в группе А, имеют в активе 10 и более очков. На Олимпиаду выйдут две лучшие команды из подгруппы.

Напомним, женская сборная Украины стала участником квалификации на Олимпиаду-2024 благодаря позиции в рейтинге Международной федерации волейбола.