Украинские волейболистки досрочно потеряли шансы квалифицироваться на ОИ-2024

Женская сборная Украины по волейболу досрочно потеряла шансы квалифицироваться на Олимпийские игры — 2024 в Париже.
В матче 4-го тура квалификационного турнира в группе, который проходит в Китае, украинские волейболистки потерпели поражение от команды Нидерландов со счётом 0:3 (23:25, 21:25, 16:25). Ранее также в трёх партиях украинки уступили Китаю, Сербии и Доминиканской Республике.
До завершения олимпийской квалификации украинская команда проведет ещё три матча, в которых может получить максимум девять очков. При этом уже сейчас команды Сербии, Китая и Нидерландов, которые занимают первые три места в группе А, имеют в активе 10 и более очков. На Олимпиаду выйдут две лучшие команды из подгруппы.
Напомним, женская сборная Украины стала участником квалификации на Олимпиаду-2024 благодаря позиции в рейтинге Международной федерации волейбола.
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