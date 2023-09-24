Определились все участники «Финала четырёх» мужского Кубка Столетия по волейболу
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Определились все участники «Финала четырёх» мужского Кубка Столетия по волейболу. Вслед за «Динамо» (Москва) и «Локомотивом» (Новосибирск) в заключительную стадию турнира пробились два «Зенита» — клубы из Санкт-Петербурга и Казани.
Сегодня, 24 сентября, «Зенит» из Санкт-Петербурга в своём матче группового этапа в трёх сетах обыграл АСК (Нижний Новгород) — 25:14, 25:17, 29:27. «Зенит» из Казани, в свою очередь, в трёх сетах одержал победу над «Белогорьем» (Белгород) — 25:23, 25:21, 26:24.
«Финал четырёх» мужского Кубка Столетия пройдёт в Калининграде с 7 по 8 октября. «Зенит» (Санкт-Петербург) поборется за выход в финал с «Динамо» (Москва), а «Зенит» (Казань) сыграет с «Локомотивом» (Новосибирск).
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