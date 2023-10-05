Российские спортсмены выступят на Кубке Европы по пляжному волейболу среди клубов

Российские спортсмены Илья Лешуков, Олег Стояновский, Ольга Мотрич и Аделя Ахметова примут участие в новом клубном турнире — Кубке Европы по пляжному волейболу, сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ). Турнир пройдёт под эгидой Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ).

Впервые бороться между собой будут клубы — мужские и женские. Российские спортсмены выступят в составе команд из Азербайджана. Лешуков и Стояновский заявлены в состав клуба «Маров» (Баку), а Мотрич и Ахметова будут играть за бакинский клуб «Азеррэйл».

Эти международные соревнования станут для российских мастеров пляжного волейбола первыми с марта 2022 года. Тогда российские спортсмены были временно отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине.