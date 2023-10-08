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«Локомотив» Новосибирск завоевал бронзу Кубка Столетия по волейболу

«Локомотив» Новосибирск завоевал бронзу Кубка Столетия по волейболу
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Мужской волейбольный клуб «Локомотив» (Новосибирск) стал бронзовым призёром Кубка Столетия России. В матче за третье место команда одержала уверенную победу над «Зенитом» (Санкт-Петербург) в трёх сетах. Встреча завершилась со счётом 25:22, 25:18, 25:20.

В финальном матче Кубка Столетия борются за победу на турнире «Динамо» (Москва) и «Зенит» (Казань).

«Финал четырёх» Кубка Столетия России по волейболу проходит 7-8 октября в Калининграде.

Кубок Столетия проходит в честь столетия отечественного волейбола. В турнире принимали участие восемь сильнейших команд по итогам прошлого сезона мужской Суперлиги. Сначала они провели двухкруговой турнир в подгруппах, по итогам которого определились участники «Финала четырёх».

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