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«Динамо» Москва в борьбе вырвало победу в Кубке Столетия у «Зенита-Казань»

Мужской волейбольный клуб «Динамо» (Москва) стал чемпионом Кубка Столетия. В напряжённой борьбе в финальном матче в пяти сетах команда вырвала победу у «Зенита-Казань». Матч завершился со счётом 17:25, 17:25, 25:22, 25:21, 16:14.

Встреча продолжалась почти два с половиной часа. Московский клуб уступал по сетам 0:2, однако совершил камбэк и одержал волевую победу на тай-брейке.

Напомним, ранее сегодня бронзовую медаль Кубка Столетия завоевал «Локомотив» (Новосибирск), уверенно обыгравший в трёх сетах соперников из «Зенита» (Санкт-Петербург).

Кубок Столетия. Мужчины

1. «Динамо» (Москва).

2. «Зенит-Казань».

3. «Локомотив» (Новосибирск).

Матчи «Финала четырёх» Кубка Столетия проходили 7-8 октября 2023 года в Калининграде.