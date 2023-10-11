Мужская Суперлига по волейболу: расписание матчей 1-го тура сезона-2023/2024

Сегодня, 11 октября, стартует розыгрыш мужской волейбольной Суперлиги сезона-2023/2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием 1-го тура Суперлиги.
11 октября, среда
17:00. «Нова» (Новокуйбышевск) – «Динамо» (Москва)
17:30. «Шахтёр» (Солигорск) – «Зенит-Казань».
14 октября, суббота
16:00. «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) – «Локомотив» (Новосибирск)
16:00. «Факел» (Новый Уренгой) – «Урал» (Уфа)
16:00. «Белогорье» (Белгород) – «Газпром-Югра» (Сургут)
18:00. «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Нефтяник» (Оренбург)
19:00. АСК (Нижний Новгород) – «Кузбасс» (Кемерово).
15 октября, воскресенье
17:00. «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор) – «Енисей» (Красноярск).
Напомним, по результатам прошлого сезона Суперлигу покинул белорусский «Строитель» (Минск). Его место занял «Шахтёр» (Солигорск, Беларусь).