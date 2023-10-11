Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Мужская Суперлига по волейболу: расписание матчей 1-го тура сезона-2023/2024

Мужская Суперлига по волейболу: расписание матчей 1-го тура сезона-2023/2024
Комментарии

Сегодня, 11 октября, стартует розыгрыш мужской волейбольной Суперлиги сезона-2023/2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием 1-го тура Суперлиги.

11 октября, среда
17:00. «Нова» (Новокуйбышевск) – «Динамо» (Москва)
17:30. «Шахтёр» (Солигорск) – «Зенит-Казань».

14 октября, суббота
16:00. «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) – «Локомотив» (Новосибирск)
16:00. «Факел» (Новый Уренгой) – «Урал» (Уфа)
16:00. «Белогорье» (Белгород) – «Газпром-Югра» (Сургут)
18:00. «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Нефтяник» (Оренбург)
19:00. АСК (Нижний Новгород) – «Кузбасс» (Кемерово).

15 октября, воскресенье
17:00. «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор) – «Енисей» (Красноярск).

Напомним, по результатам прошлого сезона Суперлигу покинул белорусский «Строитель» (Минск). Его место занял «Шахтёр» (Солигорск, Беларусь).

Материалы по теме
Первый огненный матч уже в октябре! Волейбольная Суперлига выкатила календарь на сезон
Первый огненный матч уже в октябре! Волейбольная Суперлига выкатила календарь на сезон
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android