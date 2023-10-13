Главный тренер сборной России: попадание на Олимпиаду будет большим счастьем для нас

Главный тренер сборной России по волейболу Константин Брянский поделился мнением о возможности выступления национальной команды на Олимпийских играх в Париже (Франция) в 2024 году.

«Надежда умирает последней. Если мы попадём на Олимпийские игры по рейтингу, это будет большим счастьем для нас. Да мы готовы и без рейтинга пройти любые отборы и доказать свою состоятельность. Сборная России готова ко всему. Недавно мы провели сбор, у нас замечательное поколение волейболистов — мощных, целеустремлённых, технически и тактически подкованных, рослых, физически крепких ребят. Сборная России — претендент на олимпийские медали, 100%. Наличие сборной России на турнире меняет абсолютно все расклады», — цитирует Брянского «Матч ТВ».

Напомним, сейчас сборная и российские клубы отстранены от международных турниров.

На мужском турнире по волейболу в Париже точно выступят сборные Франции, Германии, Бразилии, США, Японии, Польши, Канады. Ещё пять квот получат обладатели лучшего рейтинга Международной федерации волейбола (FIVB) по окончании предварительного этапа Лиги наций ‑ 2024.