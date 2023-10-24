Радослав Арсов назначен и. о. главного тренера ЖВК «Локомотив»

Болгарский специалист Радослав Арсов назначен исполняющим обязанности главного тренера женского волейбольного клуба «Локомотив» (Калининградская область), сменив ушедшего с должности Константина Сиденко. Об этом сообщается в телеграм-канале клуба. Ранее там появилось обращение Сиденко со словами благодарности игрокам, тренерскому штабу, руководству, администрации и болельщикам команды.

После четырёх туров чемпионата России по волейболу среди женщин «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице. На счету команды две победы и два поражения с разницей сетов 7:6.

Напомним, с 2022 года 52-летний Радослав Арсов возглавлял женский волейбольный клуб «Локомотив-2», с которым завоевал бронзовые медали Высшей лиги А.