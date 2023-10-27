Волейболист Куркаев: искренне переживаю за ребят — молодые не узнают, что такое Олимпиада

29-летний российский блокирующий новосибирского «Локомотива» Ильяс Куркаев признался, что хотел бы вновь сыграть за национальную команду.

«Конечно, все хотят выиграть. И мы хотели. Но сейчас переживать и говорить: «Блин, упустил такой шанс»? Точно так не думаю. В багаже моей истории осталось больше воспоминаний от команды: вместе мы играли на максимальном уровне, на пике. Это даже более драгоценно, чем нетронутая золотая медаль.

Изменить ситуацию нельзя, но нужно ценить, что пройдено и заслужено. 2:3 – это показатель для страны, фанатов, что победил сильнейший. Удача была с ними, но и мы бились до конца. Хотя сложности были уже в полуфинале с Бразилией при счёте 19:12 в их пользу в третьей партии. Казалось, нам будет тяжело выкарабкаться, а мы перевернули матч. Много драгоценных моментов мы пережили и до финала. Обидно, что нет золота, но сожалеть и переживать – а что дальше, будет ли у меня ещё шанс – не хочу.

Был бы рад сыграть за сборную на ЧЕ или ЧМ, не говоря уже об Олимпиаде, вновь ощутить эти эмоции. Но больше искренне переживаю за тех ребят, кто мог в молодом возрасте отличиться на международном уровне – Дима Лызик, Костя Абаев. Не в 27-28 лет, а в расцвете сил, на пике, когда можешь показать, что ты талантливый игрок. А ты не можешь – у тебя эту возможность забрали», – сказал Куркаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.