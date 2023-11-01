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Владимир Алекно стал претендентом на пост главного тренера сборной Ирана по волейболу

Владимир Алекно стал претендентом на пост главного тренера сборной Ирана по волейболу
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Тренер Владимир Алекно, под руководством которого мужская сборная России по волейболу выиграла Олимпиаду-2012, прокомментировал своё включение в число кандидатов на должность главного тренера сборной Ирана.

В числе других претендентов на пост итальянцы Джанлоренцо Бленджини и Роберто Пьяцца, бельгиец Витал Хейнен, а также местные специалисты Пейман Акбари и Саид Маруф. Алекно уже возглавлял сборную Ирана в 2021 году. Под его руководством команда заняла 11-е место в Лиге наций и девятое место на Олимпийских играх в Токио.

«Знаю, что меня рассматривают, но лично со мной по этому поводу никто не общался. Поэтому я даже не готов делиться какими-то мыслями. Предложения не было, даже не было разговора», – приводит слова Алекно «Спорт Бизнес Online».

В 2022 году Алекно был кандидатом на должность главного тренера сборной Турции.

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