Чемпионат России по волейболу среди мужчин: расписание матчей 6-го тура

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Сегодня, 18 ноября стартует 6-й тур мужского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Волейбол. Мужчины. Суперлига, 6-й тур. Расписание

«Локомотив» (Новосибирск) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 18 ноября, начало в 14:30 мск.

«Нефтяник» (Оренбург) – «Кузбасс» (Кемерово) – 18 ноября, начало в 16:00 мск.

«Факел» (Новый Уренгой) – «Нова» (Новокуйбышевск) – 18 ноября, начало в 16:00 мск.

«Югра-Самотлор» (Нижневартовск) – АСК (Нижний Новгород) – 18 ноября, начало в 16:00 мск.

«Газпром-Югра» (Сургут) – «Урал» (Уфа) – 18 ноября, начало в 17:00 мск.

«Зенит-Казань» (Казань) – «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) – 18 ноября, начало в 19:00 мск.

«Динамо» (Москва) – «Белогорье» (Белгород) – 19 ноября, начало в 17:00 мск.