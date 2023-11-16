Пасующий неожиданно стал главным бомбардиром. Фокус волейбольного «Зенита» едва не прошёл

Битва хаоса и порядка – так можно описать принципиальный матч за временное лидерство в чемпионате России. Питерский «Зенит» принимал московское «Динамо» и уступил на домашней площадке 1:3. А могло всё сложиться иначе.

Связующий Ковалёв набрал 13 очков

Питерцы вкатываются в сезон с проблемами в составе. Мало того, что ещё до старта разорвал контракт и уехал побеждать в Турцию американец Мэттью Андерсон, так и основная атака «Зенита» до сих пор на скамейке: травмы залечивают и Егор Клюка, и Виктор Полетаев. И если второй эпизодически появляется на площадке, то доигровщик в лазарете надолго и грустно поглядывает на матчи команды с трибун. Выпал из состава на битву с «Динамо» игрок основы доигровщик Фёдор Воронков и блокирующий Иван Яковлев.

Как логичная реакция на происходящее – ротация и эксперименты. Виктор Сидельников не раз собирал трёх блокирующих на сетке или приглашал к подаче либеро Женю Гребенникова – тогда француз вышел в качестве доигровщика и вовсе исполнил эйс в матче с одноклубниками.

При нехватке топ-нападающих тренер Санкт-Петербурга пошёл на ещё одну хитрость: впервые поместил на площадку сразу двоих связующих – Дмитрия Ковалёва и Игоря Кобзаря. Парни в концовке прошлого сезона конкурировали за место в распасовке, но Ковалёв выпал из-за травмы, а Кобзарь тянул команду в плей-офф ЧР уже в лангетке со сломанным пальцем – травмированный «Зенит» – уже как нечто нарицательное.

В таком сочетании связка обеспечивает и второе качественное касание в случае скидки на пасующего, и опцию в атаке. В итоге Дмитрий и Игорь ушли с площадки с очками, а Ковалёв и вовсе стал самым результативным игроком «Зенита» с 13 очками: реализовал 8 из 15 атак (53%), отметился четырьмя эйсами и блоком. С передачи того же Кобзаря он выпрыгивал и из второй, и из четвёртой зон. А в следующем розыгрыше запросто мог отблагодарить напарника ответной передачей – так Игорь забрал три очка, ещё дважды его крыли блоком.

«Если бы был ещё один доигровщик, мы были бы в нормально составе, и ничего не надо было бы придумывать. Все постоянно говорят, что тренер «Зенита» вечно что-то придумывает. Я готов сидеть на своём месте, не вставать, шестёрка играет, как у «Динамо». Но постоянно у нас возникают какие-то непредвиденные обстоятельства, в которых нужно ночь, день тренеру сидеть, переставлять, смотреть, потому всё это нужно рассказать, объяснить, прокрутить, чтобы вот так выйти и так сыграть», – сказал главный тренер Виктор Сидельников.

В первой партии на площадке разом болельщики могли насчитать четырёх связующих: за «Динамо» на подачу вышел Чеславс Свентицкис, но без обострений ввёл мяч в игру и покинул поле. Динамовцы контролировали матч, как вдруг в третьей партии Константин Брянский сделал неочевидную замену.

Замена Брянского едва не стоила «Динамо» матча

Будто поддавшись соблазну ответить на творческие провокации, Брянский отошёл от главной парадигмы клуба: ничего не предпринимать, пока работает. Он заменил своего лучшего нападающего Цветана Соколова и центрального Илью Власова. Вколачивать из второй зоны вышел Романас Шкулявичус, чехлить соперников – Максим Белогорцев. И не срослось.

Звезда финала Суперкубка Романас организовал три очка в 13 атаках (23% реализации), Максим – три в четырёх атаках (75%) и поставил блок.

Стабильные 60% в нападении превратились в 47%, а стабильная первая начала сбоить: семь невынужденных против одной у Питера. Уже читаемые 3:0 на выезде и следующая остановка – подготовка к матчу с «Белогорьем» в Москве – перетекли в четвёртую партию. И там были проблемы – москвичи отрезками выпадали из игры, потом также порционно набирая очки.

«Мы в какой-то момент смогли сами уравнять игру и отдать превосходство, которое было вначале. Это касается третьего сета. Из-за огромного количества брака позволили сопернику почувствовать игру и кураж, который обычно требуется, чтобы не чувствовать барьеров. Потом пришлось всё возвращать в нужное русло, прежде всего уменьшать количество собственных ошибок. Только в третьем сете у нас было 12 ошибок против трёх у соперника. Я благодарен команде, что в итоге мы выиграли и взяли три очка», – объяснил Константин Брянский.

Встреча была своеобразной подготовкой к «Финалу четырех» Кубка России, где эти две команды вновь сыграют друг против друга 25 ноября и 2 декабря.

Параллельно этому матчу соперник по топ-3 в Суперлиге определялся в Туле: «Белогорье» и «Зенит-Казань» столкнулись в «классике отечественного волейбола» и 1001-м очном матче в истории этого противостояния.