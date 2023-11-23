Чемпионат России по волейболу среди мужчин: результаты матчей 7-го тура, турнирная таблица

Матчем «Кузбасс» – «Югра-Самотлор» завершился 7-й тур предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди мужских команд.

«Кузбасс» на своей площадке одержал победу со счётом 3:0 (25:16, 25:23, 25:20) и с пятью победами и 16 очками вышел на четвёртое место в турнирной таблице. Первые три места занимают команды, выигравшие по шесть матчей – «Локомотив», «Динамо» и «Факел».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Предварительный этап. 7-й тур

«Урал» (Уфа) – «Нефтяник» (Оренбург) – 3:1 (25:22, 22:25, 25:18, 25:21).

«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) – «Динамо» (Москва) – 1:3 (30:28, 20:25, 21:25, 20:25).

АСК (Нижний Новгород) – «Нова» (Новокуйбышевск) – 0:3 (19:25, 23:25, 21:25).

«Зенит» (Казань) – «Факел» (Новый Уренгой) – 3:0 (25:16, 25:19, 25:19).

«Локомотив» (Новосибирск) – «Белогорье» (Белгород) – 3:1 (23:25, 25:20, 25:15, 25:23).

«Енисей» (Красноярск) – «Газпром-Югра» (Сургут) – 3:0 (25:20, 25:21, 25:21).

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Шахтёр» (Солигорск) – 3:2 (21:25, 25:19, 16:25, 25:21, 15:12).

«Кузбасс» (Кемерово) – «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) – 3:0 (25:16, 25:23, 25:20).