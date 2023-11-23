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Главный тренер «Белогорья» раскритиковал работу судей после поражения от «Локомотива»

Главный тренер «Белогорья» раскритиковал работу судей после поражения от «Локомотива»
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Главный тренер волейбольного клуба «Белогорье» Александр Волков после поражения в матче против новосибирского «Локомотива» в 7-м туре Суперлиги раскритиковал работу судей. Он считает, что арбитры помешали его команде в четвёртом сете.

«Пока нестабильно играем: очень много провалов, сегодня не справились в приеме. Может быть, первая партия была хорошей, но, опять же, «Локомотив» в первой партии подачу не подавал. Это что касается нашей игры. А так, если в целом, хотелось бы отметить «шикарную», в кавычках, работу судей, которые совершают, как мне кажется, преднамеренные ошибки против той команды, у которой, может быть, не так всё хорошо и гладко получается. Ещё помогают здесь, в Новосибирске. Раздают жёлтые карточки, свистят раньше времени. Очень много вопросов возникает к судейству вообще, в принципе, в Суперлиге. Знаете, мы не просим помогать нам, но и мешать не надо! Давайте играть в волейбол!» – приводит слова Волкова официальный сайт «Белогорья».

Наиболее яркий спорный эпизод произошёл в конце четвёртого периода, когда «Белогорье» вело со счётом 22:19. Доигровщик белгородцев Станислав Маслиев провёл успешную атаку, однако ещё до касания мячом площадки второй судья зафиксировал касание сетки у связующего «Локомотива» Константина Абаева. Видеопросмотр показал, что его не было, и первый арбитр назначил спорный мяч. Помимо этого капитану белогородцев Павлу Тетюхину была показана жёлтая карточка за повышенный тон в общении с судьёй после свистка.

После инцидента «Белогорье» уступило сет железнодорожникам со счётом 23:25. Матч закончился победой «Локомотива» — 3:1.

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