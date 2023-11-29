Волейболистка Гончарова: ботокс? Это должно украсить, улучшить, но точно не сделать хуже

Волейболистка московского «Динамо» и национальной сборной России Наталия Гончарова рассказала, как любит проводить свободное время и как относится к ботоксу и другим процедурам.

«Не поверите, но зимой вообще мало времени – много тренировок, мало выходных. Если выпадает один свободный день, то никуда не успеешь съездить, потому что не хватит времени. В выходные я восстанавливаюсь, отдыхаю, занимаюсь женскими и личными делами. А летом у нас отпуск: можно спокойно поехать на три-четыре дня куда-нибудь на Волгу порыбачить.

Где-то брови, губы подправить? Очень люблю. Считаю, что женщина должна за собой ухаживать. Даже на игру я всегда подкрашусь, чтобы хорошо выглядеть. Потому что нас телевидение снимает, и болельщики ходят на нас смотреть. Нам всегда нужно быть красивыми и ухоженными. Поэтому я к этому ответственно подхожу и все процедуры очень люблю. Хирургическое вмешательство, ботокс? Считаю, что всего должно быть в меру. Даже если человек хочет что-то сделать, то это должно украсить, улучшить его, но точно не сделать хуже», – сказала Гончарова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.