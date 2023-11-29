«За границей мной интересуются больше, чем в России». Интервью со звездой волейбола

За последний год московское «Динамо» на внутренней арене выиграло всё, что можно — пять титулов, среди которых и Спартакиада, и чемпионат России, и Суперкубок. К шестому трофею подряд — Кубку России — команду по-прежнему ведёт Наталия Гончарова — в клубе она с 2008 года.

Интервью с бессменным лидером «Динамо» мы записывали ещё до ответного

матча с «Локо» в Кубке России. Так что Наталия рассказала о полуфинальной серии в Калининграде, проблеме с легионерами в чемпионате и возможности сменить клуб. А также объяснила, почему не готова заняться продвижением волейбола в стране и какого мужчину никогда не потерпит рядом с собой.

«В жизни мало красочного происходит – я уже приземлённая «динамовская» Наташа»

— Наталия, если вбивать ваше имя в российских поисковиках, то вы до сих вторая Гончарова. Не обидно? Как бы прошло два века, а тезка популярнее.

— Нет, не обидно (улыбается). На такое вообще не обращаю внимание. Рада, что моё имя вообще вбивается и много информации появляется.

— В школе как-то подтрунивали?

— Кстати, в школе вообще не подтрунивали. Дети, видимо, на тот момент не очень хорошо знали историю и литературу. Наверное, больше старшее поколение говорило: «О, какая красивая фамилия. Как Наталья Гончарова – жена Пушкина».

— Александр Сергеевич был любимым поэтом и прозаиком?

— Нет, никогда не был. Наверное, больше сказочное нравилось. Но что проходили в школе, то и приходилось читать. Не сильно любила, наверное, как и все дети, в школе читать.

— Математический склад ума?

— (Смеётся.) Нет! Мне очень нравились география, физика. Вначале с физикой не получалось, но потом я начала заниматься дополнительно с преподавателем и влюбилась, очень нравилось. А в географии всегда привлекали разные страны, было интересно, где что находится.

— А вообще гуглите о себе новости? Всю правду пишут?

— Есть же актрисы, певцы – и про них много жёлтой прессы. А я же просто спортсмен: здесь и добавить много нечего. В целом пишут нормально, претензий нет. Есть, конечно, те, кому хочется сделать заголовок красочнее. Например, когда в команде не всё так хорошо в спортивном плане, при поражениях что-то скажешь, а люди могут, знаете, перевернуть само интервью.

— Поэтому вы не так часто даёте большие интервью?

— Я вообще не против интервью. Но всё же 18 лет нахожусь в одном клубе, и не так много чего-то красочного происходит в жизни – переходы в другой клуб, переезды в другую страну. Может, поэтому не так часто. А я уже больше такая приземлённая «динамовская» Наташа.

«Если привлекать больше иностранцев, будет больше конкуренции»

— Интервью в день матча. Это, честно, немного необычно. Спортсмены сконцентрированы на себе и той самой рутине. Или просто не тот соперник и можно изменить свой привычный график?

— Не люблю давать интервью в день матча. Но игра в семь вечера, и очень много свободного времени между тренировкой и игрой. Ничего страшного в этом не вижу – слишком зацикливаться на игре тоже не стоит. Нужно головой немного отдыхать.

— За карьеру недооценивали соперника? Позволяли перед матчем чуть больше, а потом жалели?

— Конечно, такого допускать нельзя, но получается на подсознании у каждого спортсмена. Вроде настраиваешься, однако твоё подсознание понимает, что ты сильнее, в любом случае победишь. Такая слабинка приводит иногда к сложностям в игре. Но не помню, чтобы проигрывали матч из-за недооценки соперника.

Наталия Гончарова в составе «Динамо» в сезоне-2023/2024 Фото: vldinamo.ru

— Что и где должно щёлкнуть, чтобы переключиться?

— Думаю, нужно чисто играть, без ошибок, делать то, что умеешь делать. Классом ты выше: не можешь себе позволить допускать какие-то глупые ошибки, которые могут себе позволить явные аутсайдеры.

— Первый матч с «Локо» в Кубке России – это не про ту самую недооценку? Играть вы с ними умеете.

— 100% не про это, потому что всегда с топовыми командами настраиваемся и психологически, и физически. Думаю, просто был не наш день. Такое случается – просто ничего не получается в игре. Это не то, что соперники сыграли супер. Они смотрелись неплохо, но мы им ничем не ответили, чтобы навязать борьбу. Был не наш день. Верю в команду, мы достойно ответим.

— План — закрыть Эбрар Каракурт, которая настреляла 22 мяча?

— Надеюсь, это был её лучший матч в чемпионате. Подфартило, повезло – она много назабивала. Но не думаю, что такое дважды может повториться. Попытаемся её сдержать.

— «Локо» и «Динамо-Казань» закупились. Вы же говорили, что для повышения конкуренции нужны иностранцы. Что-то изменилось?

— Я всегда говорила: если привлекать больше иностранцев, то будет больше конкуренции. Но мы в прошлом году выиграли всё, имея в составе только одного легионера – бразильянку Наталию Перейру. Мы показали, что можем бороться против других команд, которые имеют больше иностранцев. Со своими российскими игроками у нас всё получилось.

Конечно, игра — в первую очередь для болельщиков — стала эффектнее, интереснее. Появилось больше конкурентов – тех команд, которые претендуют на титул. Раньше это были две-три, сейчас пять — и все борются и хотят победить. Интересно стало. Мы в непростой ситуации из-за поражения от «Локомотива». Так что в кубковом матче нужно в ответ взять его и ещё «золотой» сет. Для болельщиков это суперинтересно. Мы в такой не самой удобной и желанной ситуации, как хотелось бы. Но так сложилось.

— Верите в сглаз, в суеверия?

— Да, такое присутствует. Стараюсь, чтобы таких привычек было немного, потому что можно вообще с ума сойти – всё контролировать невозможно. Есть такие привычки перед каждым матчем – то нельзя, а это можно. Говорить какие — не буду.

— Вы 29-я по результативности при 40% эффективности в атаке. Это нормально, и вы набираете ход. Или понимаете, что так себе и что-то надо менять.

— Пока что даже половину чемпионата не сыграли. Не думаю, что это явный показатель. Самое главное, на мой взгляд, — это результат команды. Можно быть в статистике на первом месте, а команда будет идти девятой. И никакого смысла нет в этой статистике.

— Любому спортсмену — даже в командных видах спорта — хочется быть лучшим.

— Да, конечно, хочется. Но у нас же командный вид, так что важнее, на каком месте команда, а не ты в статистике. Тогда ты командный игрок.

— Пять титулов подряд в течение года. Хоть в одном на старте турнира вы сомневались?

— Нет, нисколько в себе не сомневались. Конечно, всегда можно допустить матч в пяти партиях. А это всегда то же самое везение, психология — много разных факторов. Но уверенности в себе мы никогда не теряли.

«Хочу заниматься любимым делом, «толкать» волейбол – не моё»

— Вы, наверное, сейчас самая известная и популярная волейболистка России. Не чувствуете некой миссии: «толкать» женский волейбол вперёд, быть его лицом не только на площадке?

— Нет, не чувствую (смеётся). Потому что каждому своё. Я просто не очень такое люблю. Хочу заниматься любимым делом – играть в волейбол. Это мне нравится. А «толкать» – не моё.

– Вас многие спрашивают, как сделать женский волейбол популярнее. А вы его лицо, которым можно «светить». Так не думаете?

– Думаю. Нужно больше трансляций на центральном телевидении, чтобы людей привлекать. Потому что не так много болельщиков ходит на наши игры, как хотелось бы. Тот же футбол намного чаще показывают, популяризируют. Давно просим – давайте подвинем. Наверное, ещё связано и с тем, что нам запретили и за границей выступать. И, скорее всего, на Олимпиаду мы не поедем, все международные турниры отменили. Что нам не в плюс.

— Обременять себя чем-то ещё, помимо игры?

— Да.

— Скучно?

— Не нравится.

— Популярность?

— Во всех этих акциях не нравится участвовать.

— Мелисса Варгас после дубля с Турцией в Лиге наций и ЧЕ набрала полмиллиона подписчиков. И посыпались контракты: реклама телефона и авиалиний, обложки глянца. В России это возможно?

— Как показывает опыт, такое у нас не практикуется. И даже когда мы брали чемпионат мира и Европы, такого ажиотажа не происходило. А они всего лишь Лигу наций выиграли и ЧЕ – сразу и контракты, и реклама, и куча подписчиков. Я вам больше скажу: у меня в социальных сетях основная масса подписчиков – не россияне. Люди за границей больше интересуются мной, волейболом, чем в России. Турция, Италия, Бразилия…

— Пытаются выйти на вас лично?

— Всегда. И комплименты, и комментарии пишут после игры. Стараюсь всё читать, благодарить за поддержку, но в директ никогда не отвечаю. Не очень люблю общаться в соцсетях.

— И даже у вас есть хейтеры?

— У всех есть, без них будет очень скучно. Иногда с этого даже посмеюсь, но стараюсь не обращать внимания.

«Если бы у него играло «мужское эго», тогда мне такой человек был бы не нужен»

— Вы как-то говорили, что всё личное – это личное. А недавно выставили фото с молодым человеком Ильёй – баскетболистом «Востока-65».

— Просто было такое настроение. И ничего более. Почему бы не выставить фото с моим любимым человеком?

Наталия Гончарова с молодым человеком Фото: из личного архива Наталии Гончаровой

– В паре нет разногласий, мол, вы популярнее, успешнее – сделали себе имя. То есть самодостаточны. Мужское эго не играет?

– Мне кажется, это полная глупость. Если бы у мужчины играло «мужское эго», тогда мне такой человек был бы не нужен. Мужчина должен оставаться мужчиной. И без разницы, кто там популярнее. Самое главное – это наши с ним отношения, а не чья-либо известность.

— Вообще, на статус мужчины обращаете внимание? Или что важнее: талант, подача, успешность в своей сфере, юмор?

— Думаю, точно не статус. Скорее, такие хорошие человеческие качества, как честность, искренность, юмор 100-процентно везде нужен, а то станет скучно жить. И просто любовь между двумя людьми, чувства.

— Или любовь к собакам и рыбалке? Общие интересы.

— Все звёзды сошлись в этом плане. Мы очень похожи.

— Вы же большой рыболов. Поедете на зимнюю рыбалку: бурить лунки, сидеть в -30°С в палатке?

— Ой, нет, на зимнюю точно не поеду. Я люблю летнюю, в хорошую погоду. Люблю природу, тишину. Такая рыбалка мне нравится.

Наталия Гончарова Фото: из личного архива Наталии Гончаровой

— С летним хобби определились, а что зимой делаете?

— Не поверите, но зимой вообще мало времени – много тренировок, мало выходных. Если выпадает один свободный день, то никуда не успеешь съездить, потому что не хватит времени. В выходные я восстанавливаюсь, отдыхаю, занимаюсь женскими и личными делами. А летом у нас отпуск: можно спокойно поехать на три-четыре дня куда-нибудь на Волгу порыбачить.

— Где-то брови, губы подправить?

— Очень люблю. Считаю, что женщина должна за собой ухаживать. Даже на игру я всегда подкрашусь, чтобы хорошо выглядеть. Потому что нас телевидение снимает, и болельщики ходят на нас смотреть. Нам всегда нужно быть красивыми и ухоженными. Так что я к этому ответственно подхожу и все процедуры очень люблю.

— Я скорее про более радикальные меры, манипуляции – хирургическое вмешательство, ботокс.

— Считаю, что всего должно быть в меру. Даже если человек хочет что-то сделать, то это должно украсить, улучшить его, но точно не сделать хуже.

«Поехать в Европу можно было пробовать раньше, а сейчас не хочется»

— Роль российских волейболисток в мировом волейболе изменилась. Куда ни глянь — MVP в Италии, Франции, Турции. Это была бы сильнейшая формация российской сборной?

— Мы сейчас 100% ни в чëм не уступаем другим топовым сборным. У нас очень классные девочки, которые играют за границей и набираются хорошего опыта. За них мне больше всего обидно – они не смогут участвовать в этих соревнованиях в ближайшем будущем.

— А за себя?

— За себя тоже! Но я уже была на трёх Олимпиадах. А им ещё играть и играть.

— Вы бы сейчас с Витой Акимовой конкурировали на позиции диагональной. Справились бы с такой оппозицией?

— Конкуренция – это всегда здорово. Я люблю конкуренцию и всегда готова конкурировать.

— Были предложения в это межсезонье?

— Просто даже не рассматривала другие предложения, так как ещё в начале прошлого года предложили остаться здесь. И я осталась.

— Пять титулов подряд – не повод? Не наскучило?

— Нет, это же только в этот год было пять титулов. До этого мы не всегда успешно выступали. Побеждать, я вам скажу, никогда не надоедает!

— Победу получается прожить?

— Это приятно всегда, но у нас же не один турнир. Если что-то выиграли, то следом нужно выигрывать ещё и ещё, к чему-то готовиться. Поэтому надо быстро переключаться с этой эйфории, приходить в норму и готовиться к другим турнирам. Приходится быстренько пережить победу и идти дальше.

— Успехи россиянок в Европе не задевают?

— Если честно, нет. Слежу за Ирой Фетисовой – она моя подруга. За неё очень рада, так как она давно хотела поехать за границу, набраться немного другого опыта. Мне интересно за этим наблюдать. И самой, наверное, можно было попробовать раньше. Но сейчас не хочется.

— Несколько лет назад вы давали надежду зарубежным грандам. А сейчас как будто бы сделали окончательный выбор…

— Скорее всего, да.

— Оправдались ожидания Ирины в «Фенербахче»? Вижу, она не всегда выходит на переднюю линию.

— Насколько знаю, в турецком чемпионате стоит лимит – в составе могут играть три легионера. Но зато в Лиге чемпионов она принимает участие в каждой игре. Очень здорово, её всё устраивает.

— Не зовёт к себе?

— Меня нет, это я её переманиваю (смеётся).

«По дому очень скучаю, но не хочу обсуждать эту тему»

— В наступающие новогодние праздники нет желания домой съездить?

— Это сейчас невозможно сделать. У меня же родители на Украине живут, не могу туда поехать из-за границ. Как и им проблематично. Много вопросов возникает. Конечно, очень скучаю. Но не хочу эту тему обсуждать.

— Как будете праздновать?

— Знаете, пять лет назад ещё хотелось где-то в ресторане отметить, повеселиться, а сейчас пришла к тому, что мне очень нравится праздновать Новый год дома, с друзьями, с любимым, с ёлкой и с камином. Самим готовить новогодний стол. Это придаёт классного настроения и согревает.

— Что бы вы себе пожелали?

— Всегда оставаться красивой, здоровой, и чтобы все вокруг – мои друзья, родные – были здоровыми. И успехов во всех начинаниях.