«Успехи россиянок в Европе не задевают». Гончарова рассказала, собирается ли за границу

Диагональная московского «Динамо» и сборной России по волейболу Наталия Гончарова рассказала, планирует ли в будущем перебраться в европейский чемпионат после 15 лет в одном клубе.

«Если честно, не задевают успехи россиянок за границей. Слежу за Ирой Фетисовой – она моя подруга. За неё очень рада, так как она давно хотела поехать за границу, набраться немного другого опыта. Мне интересно за этим наблюдать. И самой, наверное, можно было попробовать раньше. Но сейчас не хочется. Как будто сделала окончательный выбор. Просто даже не рассматривала другие предложения, так как ещё в начале прошлого года предложили остаться здесь. И я осталась», – сказала Гончарова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.