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Гончарова: с такими игроками мы сейчас 100% ничем не уступаем другим топовым сборным

Гончарова: с такими игроками мы сейчас 100% ничем не уступаем другим топовым сборным
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Волейболистка московского «Динамо» и национальной сборной России Наталия Гончарова оценила уровень женской национальной команды.

«Мы сейчас 100-процентно ничем не уступаем другим топовым сборным. У нас очень классные девочки, которые играют за границей и набираются хорошего опыта. За них мне больше всего обидно – они не смогут участвовать в этих соревнованиях в ближайшем будущем. За себя тоже обидно! Но я уже была на трёх Олимпиадах. А им ещё играть и играть», – сказала Гончарова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.

Женская сборная России по волейболу, как и другие отечественные команды, отстранена от участия с марта 2022 года отстранена от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

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