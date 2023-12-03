Вербов — о выходе «Зенита» в финал: рад, что справедливость восторжествовала

Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов прокомментировал победу над новосибирским «Локомотивом» (3:0) в ответном матче полуфинала Кубка России, а также заявил, что команде помогли высказывания соперника.

«Мы заслужили 3:0. Всё по игре, всё по делу. Зал хорошо поддержал, спасибо болельщикам. В первой партии определённое волнение с двух сторон присутствовало. Мы не играли хорошо, но Новосибирск своими ошибками позволил нам вернуться в игру. У них такой стиль: закрывают глаза и рискуют на подаче. Если на подаче хороший день, с ними сложно играть. Но в Новосибирске они совершили 31 ошибку и ещё мы семь мячей из аута приняли. Мы сами делали героя из Атанасова – он подаёт в аут, а мы хватаем. Вместо ошибки – эйс, эйс, эйс.

Рад, что справедливость восторжествовала. Всё вернулось на круги своя. Не все у нас сыграли, как умеют. Тем приятнее, что этого хватило для победы. После первого матча мне хотелось громко прокомментировать несколько вещей, но тишина с моей стороны оказалась правильным решением. Новосибирск посчитал, что они могут громкие лозунги выдавать, это была их ошибка», – приводит слова Вербова «БО Спорт».

Напомним, первая встреча команд завершилась со счётом 2:3 в пользу новосибирского клуба. «Зениту» для победы и выхода в финал турнира нужно было побеждать со счётом 3:0 или 3:1, а «Локомотив» мог бы стать финалистом при условии любой своей победы.

В финале Кубка России «Зенит-Казань» встретится с «Динамо» (Москва), которое ранее в своём полуфинале одолело «Зенит» (Санкт-Петербург). Обладатель Кубка России в 2023 году определится в воскресенье, 24 декабря.