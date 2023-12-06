«Волеро Ле-Канне» с пятью россиянками в составе потерпел первое поражение в Лиге чемпионов

Французский волейбольный клуб «Волеро Ле-Канне», за который выступают сразу пять российских волейболисток, потерпел первое поражение в Лиге чемпионов в сезоне-2023/2024. В рамках 4-го тура группового этапа команда встретилась с румынским клубом «Волей Альба Блаж» на домашней площадке. Матч закончился со счётом 0:3 (23:25, 24:26, 15:25).

Это вторая встреча команд в текущем сезоне Лиги чемпионов. 15 декабря игра прошла в Румынии. «Волей Альба Блаж» уступил француженкам со счётом 2:3 (18:25, 25:22, 25:15, 20:25, 13:15). «Волеро Ле-Канне» занимает промежуточную первую строчку в группе Е, у команды семь очков.

Французский клуб представляют россиянки Анна Котикова, Виктория Руссу, Анастасия Ляшко, Елизавета Кочурина и Алина Попова. Ранее, в конце октября, команду покинула ещё одна россиянка – 19-летняя Виктория Кобзарь.