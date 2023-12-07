Роман Мурашко: первая половина игры с казанским «Зенитом» — просто позор

Диагональный «Енисея» Роман Мурашко прокомментировал поражение от казанского «Зенита» в матче 11-го тура PARI чемпионата России по волейболу (2:3 (11:25, 16:25, 25:19, 25:21, 11:15)). При счёте 20:19 в третьем сете Роман вышел на подачу и исполнил пять эйсов подряд, тем самым сыграв ключевую роль в переводе игры в четвёртый сет.

«Первая половина игры – это был просто позор. Какая бы Казань ни была сильная, но проигрывать 11:25 — это несерьёзно для любой команды уровня Суперлиги. Мы пытались реабилитироваться, навязали борьбу. Думаю, после двух лёгких партий они почувствовали лёгкую победу и немного расслабились, думая, что 3:0 — и по домам.

Пять эйсов подряд в матче? Прикольно получилось, такого ещё не было в моей жизни. Если бы выиграли матч, было бы совсем замечательно», — приводит слова Мурашко «Спорт Бизнес Online».