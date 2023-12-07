Стало известно имя самого ценного игрока 10-го тура женской Суперлиги

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) назвала имя самого ценного игрока 10-го тура женского PARI чемпионата России среди команд Суперлиги. Им стала центральная блокирующая «Ленинградки» Ирина Королёва.

Статистика Ирины Королёвой в 10-м туре:

50% точных атак;

12 очков;

8 блоков;

3 голоса.

Фото: Всероссийская федерация волейбола

Отметим, что Королёва пополнила состав «Ленинградки» накануне 1-го тура Суперлиги. При этом появлялась информация, что она собирается продолжить карьеру в Китае. В начале сезона Ирина покинула «Динамо-Ак Барс» (Казань), за который выступала с 2016 года. Вместе с клубом она завоёвывала золото чемпионата России в сезоне-2019/2020, а также дважды серебряные медали Суперлиги и один раз — бронзу. Королёва является членом сборной России.