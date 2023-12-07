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Клубный чемпионат мира по волейболу среди мужчин: результаты матчей 2-го тура

Завершился 2-й тур группового этапа мужского розыгрыша клубного чемпионата мира – 2023.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Волейбол. Клубный чемпионат мира. Мужчины

Групповой этап. 2-й тур

Группа А:

«Перуджа» (Италия) – «Минас» (Бразилия) – 3:0 (25:18, 26:24, 25:22)

Положение в группе: 1. «Перуджа» – 3 очка, 2. «Минас» – 3 очка, 3. «Ахмедабад Дефендерс» – 0 очков

Группа В:

«Сада Крузейро» (Бразилия) – «Сантори Санбёрдс» (Япония) – 3:2 (25:21, 31:29, 28:30, 22:25, 15:12)

Положение в группе: 1. «Сантори Санбёрдс» – 4 очка, 2. «Сада Крузейро» – 2 очка, 3. «Халкбанк» – 0 очков

3-й тур группового этапа состоится 8 декабря.

Напомним, клубный чемпионат мира проходит в индийском городе Бангалор с 6 по 10 декабря. Две лучшие команды из каждой группы отправятся в полуфинал. Финальный матч состоится 10 декабря. Действующим чемпионом мира среди клубов является итальянская команда «Перуджа».