Международная федерация волейбола изменила систему отбора на Олимпийские игры — 2028

Международная федерация волейбола объявила о том, что для участия в Олимпийских играх – 2028 в Лос-Анджелесе командам не придётся участвовать в отборочном турнире. За медали будут бороться сборная США, пять победителей континентальных чемпионатов, три лучшие команды по итогам чемпионата мира – 2027 и три команды по мировому рейтингу.

Оптимизация календаря на олимпийский цикл 2025-2028 годов проведена для облегчения планирования подготовки команд и большего удобства болельщиков, которым теперь будет проще уследить за всеми событиями. Приоритет будет отдан ключевым международным турнирам, таким как Лига наций, континентальные первенства и чемпионат мира, который теперь будет проводиться раз в два года, а не в четыре, как это было раньше.

Помимо прочего, на восстановление и подготовку игроков будет отведено больше времени. Сейчас этот период составляет 11,5 недели, по новому календарю – 13 недель.

Организация сообщает, что новый календарь разрабатывался в течение полутора лет в тесном сотрудничестве со всеми ключевыми заинтересованными сторонами, включая спортсменов, тренеров, континентальные конфедерации, национальные федерации, высшие национальные лиги, правообладателей СМИ и коммерческих партнёров.