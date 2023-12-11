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Мусэрский вошёл в символическую сборную клубного чемпионата мира — 2023

Российский диагональный Дмитрий Мусэрский, выступающий в составе японского волейбольного клуба «Сантори Санбёрдс», вошёл в символическую сборную клубного чемпионата мира – 2023.

В символическую сборную также вошли: связующий Симоне Джаннелли («Перуджа»), доигровщики Олег Плотницкий («Перуджа») и Маркус Винисиус Коэльо («Минас»), центральные блокирующие Себастьян Соле («Перуджа») и Ренан Микелуччи («Миннас»), либеро Майке Насименто («Минас»). MVP турнира признан украинский доигровщик Олег Плотницкий, выступающий в составе итальянского клуба «Перуджа».

Мусэрский стал лучшим бомбардиром чемпионата. По ходу турнира он набрал 94 очка. Второе место в рейтинге лучших бомбардиров с отставанием в 27 очков занял кубинец Майкл Санчес Божулев.

Напомним, чемпионом мира среди клубов второй год подряд стал итальянский клуб «Перуджа», серебряные медали завоевала бразильская команда «Минас», бронзу – «Сантори Санбёрдс». Японский клуб впервые в истории стал призёром клубного чемпионата мира.