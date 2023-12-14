Главный тренер «Зенита-Казань»: «Урал» — раненый зверь

Главный тренер волейбольного клуба «Зенит-Казань» Алексей Вербов после победы своей команды в матче с уфимским «Уралом» в рамках 10-го тура мужской Суперлиги оценил состояние соперника после назначения нового тренера Игоря Шулепова.

«Если честно, ожидали другого рвения и азарта от них. В раздевалке перед игрой сказал парням, что «Урал» – раненый зверь. С новым тренером сейчас на них вообще ничего не давит. Могут героями стать, выиграв у любой топовой команды, и всё плохое позабудется. Но, если честно, ничего этого не увидели. Они даже нас в какой-то сон погрузили. Наверное, самый сонный матч сезона и для нас, и для зрителей. Очень сложно было из себя доставать какие-то эмоции.

У них явно есть какие-то проблемы, потому что игроки абсолютно другого уровня и качества, и их позиция в турнирной таблице на данный момент по качеству и уровню игры – она по делу. Но эти люди способны на большее. Я им желаю удачи и найти себя, потому что вернуться точно могут.

Что касается нашей игры, то сыграли по счёту, по сопернику. Даже не хочется сейчас заглядывать в цифры», – рассказал Вербов после матча.

Напомним, казанский «Зенит» одержал победу в матче с уфимским «Уралом» со счётом 3:0 (25:15, 25:23, 25:21). Перед стартом 10-го тура главным тренером команды из Башкортостана был назначен Игорь Шулепов, который ранее уже занимал эту позицию в клубе.