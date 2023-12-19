Мужская волейбольная Суперлига представила символическую сборную 11-го тура

Волейбольная Суперлига представила символическую сборную 11-го тура предварительного этапа чемпионата России среди мужских команд, который завершился 17 декабря.

В символическую команду вошли: доигровщики Сергей Панов («Нефтяник») и Омар Курбанов («Локомотив»), блокирующие Ильяс Куркаев («Локомотив») и Петар Крсманович («Газпром-Югра»), диагональный Денис Литвинов («Нова»), связующий Роман Порошин («Белогорье»), либеро Никита Еремин («Нова»). Тренером символической команды назначен Игорь Шулепов, который недавно возглавил уфимский клуб «Урал».

11-й тур мужской Суперлиги прошёл с 16 по 17 декабря. По его итогам турнирную таблицу возглавляет новосибирский «Локомотив», второе место занимает «Зенит-Казань», третье – московское «Динамо». В топ-6 так же входят «Кузбасс», «Белогорье» и «Динамо-ЛО», который поднялся на одну позицию после победы над солигорским «Шахтёром».