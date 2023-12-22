Пламен Константинов продлил контракт с новосибирским «Локомотивом» на два сезона

Болгарский тренер Пламен Константинов продлил контракт с мужским волейбольным клубом «Локомотив» (Новосибирск) на два сезона (по системе 1+1) — 2024/2025 и 2025/2026. Об этом сегодня, 22 декабря, сообщила пресс-служба команды.

Напомним, Пламен Константинов стал главным тренером «Локомотива» в 2016 году. За восемь лет работы в клубе он привёл команду к первому в её истории выигранному чемпионату России (сезон-2019/2020), а также к серебряным (2021/2022) и бронзовым (2016/2017, 2020/2021, 2022/2023) медалям турнира.

Отметим, что 11 декабря 2022 года в рамках 12-го тура Суперлиги-2023 главный тренер команды провел трёхсотый матч во главе новосибирского «Локомотива».

Весной 2023 года стало известно, что Пламен Константинов назначен и главным тренером сборной Болгарии по волейболу. Под его руководством команда готовится к выступлению на Олимпиаде в Париже (Франция) в 2024 году.