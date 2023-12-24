Вербов: динамовцам палец в рот не клади, почувствовав кровь, они могут вцепиться в игру

Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов подвёл итоги финала Кубка России по волейболу против московского «Динамо». Он остался недоволен игрой волейболистов во второй партии.

«С одной стороны, мне не понравилось, как мы безвольно своими руками отдали вторую партию. Динамовцам палец в рот не клади, почувствовав кровь, они могут вцепиться в игру. Внутри было переживание. Но мы здорово начинали третью и четвёртую партии, инициатива была в наших руках. Очень рад, что команда не пала духом, проявила характер. В таких матчах очень сложно друг друга удивить. Мы очень много играли с «Динамо», и здесь в первую очередь играют морально‑волевые качества. Игра не была чистой с двух сторон, хотя были интересные моменты. Мы победили, а значит, на данный момент мы сильнее», — приводит слова Вербова официальный сайт Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Волейболисты казанского «Зенита» стали обладателями Кубка России в 12-й раз в истории и в третий подряд. В финале они обыграли московское «Динамо». Встреча закончилась со счётом 3:1 (28:26, 30:32, 25:17, 25:20).