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Чемпионат России по волейболу среди мужчин: результаты матчей 15-го тура

Сегодня, 8 января завершился 15-й тур мужского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Отметим, что лидер чемпионата новосибирский «Локомотив» одержал уже 11-ю подряд победу в рамках текущего сезона.

«Факел» (Новый Уренгой) – «Кузбасс» (Кемерово) — 3:1 (25:21, 26:24, 15:25, 25:21).

«Енисей» (Красноярск) — «Белогорье» (Белгород) – 3:2 (17:25, 25:23, 18:25, 25:20, 15:7).

«Локомотив» (Новосибирск) — «Нефтяник» (Оренбург) – 3:1 (25:16, 25:18, 18:25, 25:15).

«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) – «Урал» (Уфа) — 3:2 (25:27, 16:25, 25:19, 26:24, 15:9).

«Зенит-Казань» (Казань) – «Нова» (Новокуйбышевск) — 3:0 (25:20, 25:15, 25:18).

«Зенит-СПб» (Санкт-Петербург) – «Газпром-Югра» (Сургут) — 3:1 (27:29, 25:21, 25:21, 25:20).

«Динамо» (Москва) — «Югра Самотлор» (Нижневартовск) – 3:0 (25:17, 25:23, 25:16).

«АСК» (Нижний Новгород) — «Шахтёр» (Солигорск) – 3:2 (25:22, 20:25, 27:25, 23:25, 15:7).