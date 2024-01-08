Волейболистки московского «Динамо» потерпели первое поражение в нынешнем сезоне

Женский волейбольный клуб «Динамо» (Москва) потерпел первое поражение в сезоне – 2023/2024 PARI чемпионата России среди команд Суперлиги.

Это произошло в 15-м туре соревнований. Лидирующее в чемпионате «Динамо» приехало в Калининград к «Локомотиву». Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:18, 29:27, 23:25, 25:23) в пользу хозяек.

Волейбол. Чемпионат России, 15-й тур, женщины

«Локомотив» (Калининград)— «Динамо» (Москва) – 3:1 (25:18, 29:27, 23:25, 25:23).

Таким образом, «Локомотив» прервал серию московского «Динамо» из 14 побед подряд. Команда из Калининграда после этой победы располагается на пятом месте в турнирной таблице. В её активе 11 побед и четыре поражения, причём победа над «Динамо» стала для волейболисток «Локомотива» восьмой подряд.