Эбрар Каракурт установила личный рекорд результативности в матче с «Динамо»

23-летняя турецкая волейболистка калининградского «Локомотива» Эбрар Каракурт установила личный рекорд результативности, набрав 40 очков в матче с московским «Динамо».

Сегодня, 8 января, «Локомотив» на домашней арене переиграл лидирующее в чемпионате «Динамо» со счётом 3:1 (25:18, 29:27, 23:25, 25:23). Диагональная сборной Турции набрала 35 очков в атаке, сделала три блока и два эйса.

Отметим, что «Локомотив» прервал серию московского «Динамо» из 14 побед подряд. Команда из Калининграда после данной победы идёт на пятом месте в турнирной таблице. На её счету 11 побед и четыре поражения. Победа над «Динамо» стала для волейболисток «Локомотива» восьмой подряд.