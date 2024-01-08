Эбрар Каракурт установила личный рекорд результативности в матче с «Динамо»
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23-летняя турецкая волейболистка калининградского «Локомотива» Эбрар Каракурт установила личный рекорд результативности, набрав 40 очков в матче с московским «Динамо».
Сегодня, 8 января, «Локомотив» на домашней арене переиграл лидирующее в чемпионате «Динамо» со счётом 3:1 (25:18, 29:27, 23:25, 25:23). Диагональная сборной Турции набрала 35 очков в атаке, сделала три блока и два эйса.
Пари Суперлига - предварительный этап (ж) . 15-й тур
08 января 2024, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Калининградская область
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
Локомотив: Каськова, Любушкина, Синкевич, Горбачёва, Попович, Зайцева, Галкина, Бровкина, Парубец, Филиштинская, Кроткова, Толок, Костючик, Кондрашова, Погорельченко, Аслямова, Быкова, Капралова, Гатина, Киселёва, Броникова, Захарова, Каракурт
Динамо М: Халецкая, Пипунырова, Пушина, Дмитриева, Гончарова, Синицына, Капустина, Евдокимова, Перейра, Старцева, Полякова, Хабибрахманова, Курило, Жаброва, Подкопаева
Отметим, что «Локомотив» прервал серию московского «Динамо» из 14 побед подряд. Команда из Калининграда после данной победы идёт на пятом месте в турнирной таблице. На её счету 11 побед и четыре поражения. Победа над «Динамо» стала для волейболисток «Локомотива» восьмой подряд.
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