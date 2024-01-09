Волейболистка Старцева — об участии на Олимпиаде в нейтральном статусе: 100% надо ехать

Чемпионка Европы и мира, связующая московского «Динамо» Евгения Старцева высказалась по поводу участия российских спортсменов на Играх в Париже.

«Да, 100% надо ехать. Как спортсмен могу сказать, что много сил, здоровья и времени отдаётся на подготовку и тренировки. Всё это ради того, чтобы поехать на Олимпийские игры. На их месте я бы поехала. Вся страна будет переживать за этих нескольких человек. Пусть они там всем покажут и докажут!» – сказала Старцева в интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция) в нейтральном статусе. При этом атлеты должны соблюсти ряд условий для получения лицензии на участие, в том числе пройти квалификацию в своих видах спорта.

Полное интервью с Евгенией Старцевой на «Чемпионате» можно прочитать завтра, 10 января.