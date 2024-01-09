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Главный тренер «Локомотива» — о победе над московским «Динамо»: играли сердцем, душой

Главный тренер «Локомотива» — о победе над московским «Динамо»: играли сердцем, душой
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Главный тренер волейбольного клуба «Локомотив» из Калининграда Радослав Арсов после победы над московским «Динамо» в рамках 15-го тура женской Суперлиги оценил игру своей команды.

«Отличная игра команды! Блестящая работа! Играли сердцем, душой. В четвёртой партии было тяжело физически, что неудивительно. Против нас играли волейболистки мирового уровня, и нужно много сил, чтобы остановить их. И здесь огромная благодарность нашим болельщикам, которые своими эмоциями зажигали наших игроков. И я всеми силами старался им помочь, хотя после болезни было и непросто. Да, Эбрар Каракурт провела блестящий матч и всё решила в его концовке. Но все девочки молодцы, выполнили, что от них требовали. Победила команда!» – рассказал Арсов.

Напомним, «Локомотив» одержал победу над московским «Динамо» со счётом 3:1 (25:18, 29:27, 23:25, 25:23). Для москвичек это первое поражение в сезоне-2023/2024 PARI чемпионата России среди команд Суперлиги.

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