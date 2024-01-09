Тренер московского «Динамо» — о первом поражении в сезоне: такая «грязь» непозволительна

Главный тренер московского волейбольного клуба «Динамо» Константин Ушаков после первого поражения в сезоне-2023/2024 PARI чемпионата России среди команд Суперлиги оценил игру своей команды.

«Я бы не сказал, что для нас это была не лучшая игра, если не считать первой партии и концовки четвёртой. Но то, что мы после плохого начала смогли подняться, это тоже большой плюс. Да, возможно, что после финала Кубка России у нас пошёл небольшой спад – надо анализировать. Но та «грязь», которая у нас была – непозволительна. Тем более что играют две равные команды. Такие игры тем не менее очень интересны. Они дают эмоции, огромный опыт. И, проигрывая, ты анализируешь и идёшь дальше», – приводит слова Ушакова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Матч между «Локомотивом» (Калининград) и «Динамо» (Москва), который прошёл в рамках 15-го тура женской Суперлиги, завершился со счётом 3:1 (25:18, 29:27, 23:25, 25:23). «Локомотив» прервал серию московского «Динамо» из 14 побед.