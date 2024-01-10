Старцева – об объективации женского волейбола: почему нет, мы же не говорим про разврат

Волейболистка московского “Динамо” Евгения Старцева рассказала, смущает ли её объективация женского волейбола.

«Слушайте, мне кажется, это всегда было? Просто это не оговаривалось. Есть мужчины, есть женщины… Есть красивые женщины. Спортсменка ты или не спортсменка, мужчины смотрят [на тебя] как на женщин. Только если 30 лет назад это не оговаривалось, то сейчас этому больше уделяют внимание. Но ничего не поменялось. Это не значит, что тогда они больше смотрели на нас как на спортсменок. Просто информационное поле, социальные сети – стало всего этого больше… Каких-то откровенных фотосессий. Но ничего не изменилось.

Больше скажу, многих людей это привлекает. Они увидели обложку журнала с красивой волейболисткой и решили начать следить за волейболом. Почему нет? Мы же не говорим сейчас про какой-тот разврат…Почему девушкам не показать свою красоту, почему этого надо стесняться или думать, что это плохо? Ничего не вижу плохого, если волейболистка снимется в какой-то фотосессии или появится на баннерах. Я не то чтобы не вижу ничего плохого в этом – так должно быть!» – сказала Старцева в интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.

Полное интервью с Евгенией Старцевой на “Чемпионате” можно прочитать сегодня.